Son dakika haber... Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti
Gelen son dakika haberlerine göre Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, İstanbul'da hayatını kaybetti.
12.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:03
Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, İstanbul'da hayatını kaybetti.
Fatih'teki evinde hayatını kaybeden Kemalettin Erbakan için yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA