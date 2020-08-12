Son dakika haber... NECMETTİN ERBAKAN'IN KARDEŞİ KEMALETTİN ERBAKAN ÖLDÜ
Son dakika haberleri: İstanbul DHAEski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan İstanbul'da hayatını kaybetti.
12.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:36
İstanbul DHA
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan İstanbul'da hayatını kaybetti.92 yaşında ölen Erbakan için yarın Fatih Camii'nde tören düzenleneceği öğrenildi.
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Kaynak: DHA