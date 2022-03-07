Son dakika haber... Nebati: "Ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de... - Haberler

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Son dakika haber... Nebati: "Ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de...

AA, Abdulselam Durdak - Güncel
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Son dakika haber... Nebati:

Bir son dakika haberine göre Nebati: "Ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin.

Nebati: "Ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin."

AA / Abdulselam Durdak - Güncel

Yoksulluk, Güncel, Haberler

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