Son dakika haber: NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi
21.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:32
Son dakika haberlerine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ocak tarihlerinde 502 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 11 pozitif vaka saptandı.
Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer