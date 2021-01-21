Son dakika haber: NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi
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Son dakika haber: NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi

21.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:32
Son dakika haber: NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi

Son dakika haberlerine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ocak tarihlerinde 502 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 11 pozitif vaka saptandı.

Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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