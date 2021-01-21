Son dakika haber: NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi

Son dakika haberlerine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.