Son dakika haber... Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs ile bir hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı.