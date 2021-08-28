Son dakika haber... Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor
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Son dakika haber... Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor

Son dakika haber... Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs ile bir hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs ile bir hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede yaptıkları başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Suç ve suçlulara göz açtırmayan ekipler yaptıkları çalışmalarda, kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası 35 yaşındaki M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gerekli işlemlerin ardından M.K. Nazilli E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İkinci olayda ise, Cumhuriyet Mahallesi 268 sokak üzerinde bulunan ikametten hırsızlık yaparken kıskıvrak yakalanan ve hakkında birçok suç kaydı bulunan 35 yaşındaki F. T. emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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