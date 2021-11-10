Son dakika haber! Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde yaptıkları başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 9 Kasım Salı günü gece saatlerinde ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan ekipler, bir otomobil ve içerisinde bulunan 2 şüpheliyi yakın takibe aldı. Şüpheli şahıslar polis ekiplerine yakalanmamak için kırsal bir mahalle yolunu kullanmak istedikleri sırada ekipler operasyon için düğmeye basarak, şüphelilerin kullandıkları otomobili durdurdu. Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları otomobil içerisinde yapılan aramalarda 25 gram eroin ele geçilirken, T.S. ve A.B.K. isimli şahıslar gözaltına alına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı

Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title