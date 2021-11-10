Son dakika haber! Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde yaptıkları başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 9 Kasım Salı günü gece saatlerinde ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan ekipler, bir otomobil ve içerisinde bulunan 2 şüpheliyi yakın takibe aldı. Şüpheli şahıslar polis ekiplerine yakalanmamak için kırsal bir mahalle yolunu kullanmak istedikleri sırada ekipler operasyon için düğmeye basarak, şüphelilerin kullandıkları otomobili durdurdu. Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları otomobil içerisinde yapılan aramalarda 25 gram eroin ele geçilirken, T.S. ve A.B.K. isimli şahıslar gözaltına alına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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