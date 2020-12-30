Son dakika haber | Nazilli'de sahte zeytinyağı operasyonu
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Son dakika haber | Nazilli'de sahte zeytinyağı operasyonu

30.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:43
Son dakika haber | Nazilli'de sahte zeytinyağı operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda sahte olduğu iddia edilen 1150 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda sahte olduğu iddia edilen 1150 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'ye sahte zeytinyağı getirileceği ihbarı üzerine Nazilli Belediyesi Zabıta, polis ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Nazilli'ye girişte durdurulan araç içerinde sahte olduğu değerlendirilen bidonlar içerisindeki 1150 litre zeytinyağına el konuldu. Sevk ve irsaliyeleri bulunmayan zeytinyağları incelenmek üzere Nazilli İlçe Tarım Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Son dakika haber | Nazilli'de sahte zeytinyağı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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