Son dakika haber! Nazilli'de sahte alkol operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Nazilli'de sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Nazilli'de sahte alkol operasyonu

Son dakika haberler... Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, O.T. ve Ü.A.' nın sahte alkol üreterek sattığını tespit eden polis ekipelri eş zamanlı operasyon yaparak şahısların araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Ü.A. nın aracında yapılan aramada satışa hazır 180 litre alkollü içki ele geçirilirken ikametinde yapılan arama sonucunda şişelemede kullanılan suç unsurları ele geçirildi. O.T. nin aracında satışa hazır 85 litre alkollü içki ele geçirilirken, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 400 litre alkollü içki ele geçirdi. Şahısla hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Nazilli, Polis, Aydın, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title