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Son dakika haber: Nazilli'de kumar operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Nazilli'de kumar operasyonu

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Masa üzerinde bulunan oyun pulları, paralar, oyun kağıtları ve zar olmak üzere oyunda kullanılan malzemeler muhafaza altına alınarak işyeri sahibi M.T. hakkında Kumar oynamak için yer sağlama ve kumar oynatmak suçlarından adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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