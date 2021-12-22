Son dakika haber: Nazilli'de ev yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Nazilli'de ev yangını

Son dakika haber: Nazilli'de ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi 184 sokak üzerinde yer alan Yıldıray B.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ev sakinleri yangın dolayısıyla büyük üzüntü yaşadı.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. - AYDIN

Son dakika haber: Nazilli'de ev yangını

Son dakika haber: Nazilli'de ev yangını

Son dakika haber: Nazilli'de ev yangını

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title