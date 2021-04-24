Son dakika haber... Nazilli'de Çocuk Bayramı Kutlamaları Kortejle Son Buldu
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Son dakika haber... Nazilli'de Çocuk Bayramı Kutlamaları Kortejle Son Buldu

Son dakika haber... Nazilli'de Çocuk Bayramı Kutlamaları Kortejle Son Buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, Jandarma ve Polislerin resmi araçları, pandemi şartlarında kutlanan ve salgın önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, oluşturdukları uzun konvoy ile şehrin caddelerini turladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, Jandarma ve Polislerin resmi araçları, pandemi şartlarında kutlanan ve salgın önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, oluşturdukları uzun konvoy ile şehrin caddelerini turladı.

Gazi Meclisimizin açılışının 101. yılı ve aynı zamanda ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Nazilli'de de büyük coşkuya sahne oldu. Kutlamaların sonunda ilçe protokolünün katılımı ile arabalı kortej düzenlendi. Çelenk sunumu ve ödül töreni ile başlayan kutlamalar gece saat 21.00'de konvoy ile gün taçlandırıldı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un eşi ve çocukları ile başı çektiği konvoya Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'da eşi ve çocukları ile eşlik etti. Kaymakamlık, Belediye, polis ve Jandarmaya bağlı resmi araçların da katıldığı konvoyda şehrin caddelerini turlayan protokol üyeleri evlerinin önünde konvoyu selamlayan çocuklara bayrak dağıttı. Balkonlardan ve pencerelerden alkışlarla desteklenen konvoy geç saatlere kadar şehri turladı. - AYDIN

Son dakika haber... Nazilli'de Çocuk Bayramı Kutlamaları Kortejle Son Buldu
Son dakika haber... Nazilli'de Çocuk Bayramı Kutlamaları Kortejle Son Buldu
Son dakika haber... Nazilli'de Çocuk Bayramı Kutlamaları Kortejle Son Buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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