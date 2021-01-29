Son dakika haber... Nazilli Belediyespor'a son dakika tesellisi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde şampiyonluk yolundaki rakiplerinden lider Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, uzatma dakikalarında attığı golle yenilgiden kurtuldu. Fethiyespor'la 33 puanı paylaşan ikinci sıradaki siyah-beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet son dakikada gelen golün kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Fethiyespor karşısına mutlak galibiyetle çıktıklarını ifade eden Şermet, "Evimizde kazanmak istiyorduk. Ancak geriye düştük. Murat Can'ın 90+3'te attığı penaltı golüyle puan aldık. Kaybetseydik rakibimiz farkı açacaktı. Yarış devam ediyor, sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız" dedi.Siyah-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Ceyhanspor'un rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı