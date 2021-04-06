Son dakika haber: NATO, Rusya'nın askeri faaliyetlerinin ardından Ukrayna'ya desteğini teyit etti
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Son dakika haber: NATO, Rusya'nın askeri faaliyetlerinin ardından Ukrayna'ya desteğini teyit etti

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika haber: NATO, Rusya'nın askeri faaliyetlerinin ardından Ukrayna'ya desteğini teyit etti

Son dakika haberler: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek İttifak'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini ifade etti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek İttifak'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini ifade etti.

Stoltenberg sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna içindeki ve etrafındaki askeri faaliyetleriyle ateşkes ihlallerinden NATO'nun ciddi endişe duyduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna ile İttifak arasındaki yakın ortaklığa bağlı olduklarını vurguladı.

Ukrayna ordusu, mart sonunda Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını duyurmuştu.

Kremlin ise Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Çatışmalarda bugüne kadar 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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