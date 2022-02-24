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Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarımızı aktive...

AA, Selen Temizer - Güncel
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Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

Son dakika haber: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarımızı aktive ediyoruz".

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarımızı aktive ediyoruz".

AA / Selen Temizer - Güncel

Ukrayna, Asker, Güncel, Haberler

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