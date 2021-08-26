Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kabil'deki patlamayı kınadı
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Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kabil'deki patlamayı kınadı

Son dakika haber! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kabil'deki patlamayı kınadı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kabil'de havaalanının bulunduğu bölgede meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kabil'de havaalanının bulunduğu bölgede meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kabil havalimanının dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hızla devam ederken, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bir bölgede iki patlama meydana geldi.

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu sayının artabileceğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) patlamaları teyit ederken, kayıp sayısının henüz belirlenemediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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