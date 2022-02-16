Son dakika haber | NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Edinilen son dakika gelişmesine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika