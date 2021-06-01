Son dakika haber: NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları video konferans ile toplanacak
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Son dakika haber: NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları video konferans ile toplanacak

Son dakika haber: NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları video konferans ile toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları video konferans yöntemiyle bugün ayrı ayrı toplanacak.

NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları video konferans yöntemiyle bugün ayrı ayrı toplanacak. Toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

NATO Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları Toplantıları bugün yerel saatle 16.15 ve 19.15 video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlık edeceği toplantılara, aralarında ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Türkiye'nin de bulunduğu NATO üyesi 30 ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ayrı ayrı video konferans ile katılacak. Toplantılarda, 14 Haziran'da yapılması planlanan 2021 NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları ve NATO 2030 değerlendirme sürecinin yanı sıra Afganistan, Rusya ve Belarus'taki gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülüyor. Toplantıların her oturumunun ardından Stoltenberg'in çevrimiçi basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları, ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 değerlendirme süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

"Ukrayna ile Belarus'taki gelişmeleri tartışacağız"

Stoltenberg toplantılar öncesi dün düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki angajmanımızın gidişatı da dahil olmak üzere bir dizi konuyu ve Ukrayna ile Belarus'taki gelişmeleri tartışacağız. Daha rekabetçi ve öngörülemeyen bir dünyada, transatlantik birliğe ihtiyacımız var. Avrupa ve Kuzey Amerika, NATO'da birlikte güçlü duruyor. Dolayısıyla NATO 2030 girişimimizin amacı ittifakımızı geleceğe hazırlamaktır" demişti.

Stoltenberg ayrıca, altyapı, tedarik zincirleri ve iletişim dahil olmak üzere dayanıklılığa daha fazla odaklanmanın NATO gündeminde olduğunu belirtmiş, "NATO'nun güvenlik yaklaşımını genişleteceğiz. Teknolojik üstünlüğümüzü keskinleştirmek için de kararlar alacağız. Değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunmak ve uluslararası kurallara dayalı düzenin korunmasında daha büyük bir rol oynayacağız" ifadelerini kullanmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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