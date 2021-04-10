Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
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Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği

İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği Finalist Van Gölü fotoğrafı için herkes oy kullanıyor Van Valisi Bilmez'den oylama çağrısı ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı için...

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NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği

Finalist Van Gölü fotoğrafı için herkes oy kullanıyor

Van Valisi Bilmez'den oylama çağrısı

VAN - ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı için oylama seferberliği başlatıldı.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi.

NASA Earth: Van Gölü ezici çoğunlukla önde

Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde en yakın rakibi bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü aldı. Van Gölü şimdi 5'inci turda rakibi "Hareket Halindeki Yıldızlar" fotoğrafıyla finalde yarışırken, NASA sosyal medyada bir paylaşım yaptı. NASA Earth hesabında yapılan paylaşımda, "Külkedisi hikayelerini unutun. Türkiye'nin Van Gölü TurnamentEarth yarışında juggernaut (acımasız, yıkıcı ve durdurulamaz) oldu. Alkali gölün bu fotoğrafı çeyrek finallerde yüzde 94 oranında dikkat çekici bir oy aldı ve finalde de aynısını yapmaya hazırlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Vali Bilmez oyunu kullandı

Van'da oylama için bir seferberlik başlatılırken Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de oy kullandı. Kullandığı oy sonrası açıklama yapan Vali Bilmez, NASA'nın fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün finale kalması Van ve ülke açısından çok önemli olduğunu belirtti. Yarışma sonucunun bölgeye ciddi bir katkısı olacağını ifade eden Vali Bilmez, "Van Gölü dünyada sahip çıkılması gereken ender yerlerdendir. Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak, vatandaşın göle sahip çıkması, kirletilmemesi ve gelecek nesillere aynı mavilikle teslim edilmesi için ciddi bir katkısı olur inşallah. Bunun turizme de ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Hem Vanlı hemşehirlerimizı hem de bütün yurttaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Van esnafı oylamaya katıldı

Van kahvaltısının buluşçusu' olarak bilinen Yusuf Konak, emektar kahveci Dolayı Öztürk ve Van otlu peynir satıcılarından Rüstem Apaydın da NASA fotoğraf yarışına katıldı. Müşterilerinde de oy kullandıran ve yarışma hakkında bilgilendirme yapan esnaf, fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün birinci olması için vatandaşın oylamaya katılması yönünde çağrıda bulundu.

12 Nisan'da sona erecek fotoğraf oylaması https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth adresi üzerinden yapılıyor.

Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği
Son dakika haberi | NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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