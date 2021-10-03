'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdüDİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bağlar ilçesinde 1200 polisle başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 80 kritik noktada Özel Harekat polisinin desteğiyle gece de ara sokaklarda ve caddelerde devam ediyor.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bağlar ilçesinde 1200 polisle başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 80 kritik noktada Özel Harekat polisinin desteğiyle gece de ara sokaklarda ve caddelerde devam ediyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatları doğrultusunda merkez Bağlar ilçesinden gelen yoğun ihbar ve şikayetler üzerine 21 Eylül'de 'Narko Alan Diyarbakır' projesi başladı. İlçede başlayan projede ekipler tarafından video ve fotoğraflar sonucunda tespit edilen 80 kritik noktada arama ve kontrol sıklaştırıldı. İlçenin Kaynartepe Mahallesi'ne konuşlanan ekipler burada hem yaya hem de zırhlı araçlarla devriye görevi yürütüyor. Görev alan ekiplere Özel Harekat Timleri de destek veriyor.

2 AY SOKAK ÇALIŞMASI YAPILDI

Kentte ismi sık sık terör ve uyuşturucu satıcılığıyla öne çıkan merkez Bağlar ilçesinde 2 ay boyunca çalışma yapıldı. Sokak çalışmasının ardından ekipler, tüm sokakları tek tek görüntüleyip, fotoğrafladı. Toplanan görsel ve bilgiler sonucunda 'Narko Alan Diyarbakır' projenin başlatılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda başlayan proje Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden her gün ekiplerin çıkış yapmasıyla başlıyor.

ŞÜPHELİLER VE OTOMOBİLLER DİDİK DİDİK ARANDI

Ekipler, gece saatlerinde girdikleri mahallelerde şüpheli olan kişileri ve otomobilleri durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yakalama timleriyle birlikte süren uygulamaya aynı zamanda Terörle Mücadele, Narkotik, Asayiş ve yakalama timleri de yer aldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü

'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Ağabeyimi sırtından vurmuş'

'Ağabeyimi sırtından vurmuş'

 Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

 Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Balotelli Umut Meraş Fatih Terim Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 00:52:00. #1.17#