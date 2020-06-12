Son dakika haber: Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğüne Abdulkadir Ortataş atandı
Son dakika haberlerine göre Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nallıhan Orman İşletme Müdürü görevine Abdulkadir Ortataş atandı.
12.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:16
Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nallıhan Orman İşletme Müdürü görevine Abdulkadir Ortataş atandı.
Orman İşletme Müdürü Sami Topçu'nun, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları Şubesine atanmasının ardından boşalan bu göreve, işletmede müdür yardımcısı olan orman mühendisi Abdulkadir Ortataş getirildi.
Ortataş, işletmenin çalışma prensiplerini çok iyi bildiğini belirterek, zaman kaybetmeden çalışmalara başladığını aktardı.
Kaynak: AA