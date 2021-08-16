Son dakika haber | Nallıhan Kaymakamlığından sel felaketinin yaşandığı bölgeye yardım çağrısı
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Son dakika haber | Nallıhan Kaymakamlığından sel felaketinin yaşandığı bölgeye yardım çağrısı

Son dakika haber | Nallıhan Kaymakamlığından sel felaketinin yaşandığı bölgeye yardım çağrısı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Nallıhan Kaymakamlığınca sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Nallıhan Kaymakamlığınca sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve AFAD tarafından sel felaketinden etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların yardımlarını, Ayhan Sümer Kültür Merkezi'ne, Çayırhan Mahallesi'nde Belediye Ek Binasına teslim edebilecekleri kaydedildi.

Duyuruda, afet bölgesi için ihtiyaç listesi de paylaşıldı. Listede, su, gıda, hijyen ve kişisel bakım seti, un, yağ, giysi, ev eşyası, mutfak eşyası gibi malzemeler yer alıyor.

Kampanya çerçevesinde toplanan malzemeler, Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşayan bölgelere gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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