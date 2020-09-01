Son dakika haber | Nallıhan'daki orman yangını devam ediyor
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Son dakika haber | Nallıhan'daki orman yangını devam ediyor

Son dakika habere göre Nallıhan'daki orman yangını devam ediyor Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen ediliyor.

01.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:34

Nallıhan'daki orman yangını devam ediyor

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen ediliyor.

Yangın, saat 16.20 civarında Nallıhan ilçesi Beyalan, Nallıgölcuk, Sürmece mevkii köylerinin arkasındaki ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen edildiği aktarıldı.

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Son dakika haber | Nallıhan'daki orman yangını devam ediyor

Kaynak: İHA

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