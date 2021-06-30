Son dakika haber... Nallıhan Belediyesi öncelikli hizmetleri ilçeye kazandırıyor
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Son dakika haber... Nallıhan Belediyesi öncelikli hizmetleri ilçeye kazandırıyor

Son dakika haber... Nallıhan Belediyesi öncelikli hizmetleri ilçeye kazandırıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçede bazı yatırımlara ve hizmetlere öncelik verdiklerini bildirdi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçede bazı yatırımlara ve hizmetlere öncelik verdiklerini bildirdi.

Öntaş, AA muhabirine, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ilçede gelecek kuşaklara kalıcı eserler bırakmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Öntaş, "Doğal gaz, olmazsa olmazlarımız arasında. Çalışmalarımız sürüyor. Yarın, doğal gaz ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Yarı olimpik yüzme havuz inşaatımız sürüyor. Çayırhan Mahallesi'nde doğa kampı alanını düzenledik. İlçeye kır düğünü alanı kazandırdık. Kırsal mahallelerimizin sorunlarını kısa sürede çözüyoruz. İlçe genelinde ve tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Nallıhan'da ipekböcekçiliğinin geliştirilmesine yönelik proje hazırladık ve hayata geçirdik. Milletvekillerimiz desteğiyle Nallıhan gereken desteği alacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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