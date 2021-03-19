Son dakika haber: Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'tan Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'na ziyaret
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Son dakika haber: Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'tan Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'na ziyaret

19.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:11
Son dakika haber: Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'tan Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'na ziyaret

Son dakika haber... Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'na ziyarette bulundu.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'na ziyarette bulundu.

Öntaş, ziyarette Yavilioğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette Yavilioğlu'na ilçe hakkında bilgiler veren Öntaş, ipek şal hediye etti.

Yavilioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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