Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı (2) - Haberler
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Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı (2)

Demirören Haber Ajansı, Olcay Düzgün - Güncel
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Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIKayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı.

KAYSERİ (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarını da tamamladı. Polis ve itfaiyenin yaptığı ilk incelemede, 10 dükkan ve 3 TIR'ın büyük çapta hasar gördüğü belirlendi. Yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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