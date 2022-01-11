Son dakika haber... Nahid Yamak: "Galatasaray galibiyetinin daha bir anlam kazanması için Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçmemiz lazım" - Haberler Spor
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Son dakika haber... Nahid Yamak: "Galatasaray galibiyetinin daha bir anlam kazanması için Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçmemiz lazım"

Son dakika haber... Nahid Yamak:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, Galatasaray deplasmanında aldıkları 3 puanla Süper Lig'in ikinci devresine güzel bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, Galatasaray deplasmanında aldıkları 3 puanla Süper Lig'in ikinci devresine güzel bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yamak, yaptığı açıklamada "Galatasaray karşısında maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan, takım halinde çok iyi mücadele ederek haklı bir galibiyet aldık. Tüm futbolcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" dedi.

Şimdi gözlerini Kasımpaşa maçına çevirdiklerini aktaran Yamak, "Galatasaray karşılamasından sonra oyuncularımıza verdiğimiz iki günlük izin bitti. Bu hafta sahamızda Kasımpaşa ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına bugün başlıyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Kasımpaşa karşılaşması da bizim için çok önemli. Galatasaray galibiyetinin daha bir anlam kazanması açısından Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçmemiz lazım. Bu zorlu doksan dakikaya da 3 puan parolasıyla hazırlanacağız. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Kasımpaşa maçında bütün taraftarlarımızı desteğe bekliyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

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