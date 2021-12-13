İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi - Haberler
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İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli, son yolculuğuna uğurlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli, son yolculuğuna uğurlandı.

Filistinli Cemil Muhammed el-Keyyal'in Nablus'taki Rafidiya Devlet Hastanesi'nden teslim alınan cenazesi, baba ocağı Rasulayn Mahallesi'ne getirildi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla kentteki Şuheda Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Filistinliler de İsrail saldırılarına tepki gösterdikleri sloganlar attı.

Rasulayn Mahallesi'ne bu sabah erken saatlerde baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 31 yaşındaki Filistinli Cemil Muhammed el-Keyyal gerçek mermiyle başından vurularak hayatını kaybetmiş, 2 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli toprağa verildi

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AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri

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