Son dakika haber | Myanmar ordusu geçen yıl çocuklara yönelik 1039 hak ihlalinde bulundu

Bir son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerin (BM) raporunda, geçen yıl Myanmar ordusunun 1012 çocuğa karşı toplam 1039 hak ihlali gerçekleştirdiği tespit edildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerin (BM) raporunda, geçen yıl Myanmar ordusunun 1012 çocuğa karşı toplam 1039 hak ihlali gerçekleştirdiği tespit edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2020'de çocuklar ve silahlı çatışmalarla ilgili yıllık raporuna göre, Myanmar ordusu 1012 çocuğa karşı, 726'sı ağır toplam 1039 hak ihlaline karıştı.

Çatışma bölgelerindeki çocuklara yönelik hazırlanan ve Myanmar'daki darbeden önce tamamlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" adlı 42 sayfalık yıllık raporda, hak ihlaline uğrayan çocukların 920'sinin erkek, 88'inin kız ve 4'ünün cinsiyetinin bilinmediği detayına yer verildi.

Anadolu Ajansının bir kopyasını elde ettiği raporda Guterres, Arakan ve Kachin eyaletlerinde 12'si kız 790 çocuğun, Myanmar silahlı güçleri (Tatmadaw) ve Kachin ordusu tarafından zorla çalıştırıldığını ifade etti.

Raporda Guterres'in, "Arakan eyaletinde 8 çocuğun Arakan ordusu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Tatmadaw tarafından 10 aya kadar gözaltına alındığı doğrulandı." ifadeleri yer aldı.

BM raporunda, Arakan'da 30 okulun ve Shan bölgesinde 1 hastanenin Tatmadaw tarafından askeri amaçla kullanıldığı, 10 okul ve 1 hastaneye yapılan 11 saldırının 6'sının Tatmadaw tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 872 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay