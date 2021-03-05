Son dakika haber | Myanmar'daki protestolarda güvenlik güçlerinin ateş ettiği 2 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre KUALA Myanmar'da polis ve askerin sert müdahalelerine rağmen darbe karşıtı protestolar sürerken bugünkü protestolarda 2 kişi, güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü.

KUALA Myanmar'da polis ve askerin sert müdahalelerine rağmen darbe karşıtı protestolar sürerken bugünkü protestolarda 2 kişi, güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü.

Protestoları takip eden insan hakları grupları ve yerel medyaya göre, Mandalay kentinde bugünkü protestolarda yoldan geçen bir kişi güvenlik güçlerinin kurşunuyla bir kişi de cunta yanlısı sivillerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Mandalay'a bağlı Magway bölgesinde 2 kişinin daha cunta yanlıları tarafından saldırıya uğrayıp ağır yaralandığı bildirildi.

Protesto grupları ayrıca, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu aralarında Uluslararası Kızılhaç Komitesi gönüllülerinin de bulunduğu onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu arada protestoların düzenlendiği öğlen saatlerinde ülkedeki birçok şehirde elektrik kesintisi yaşandı. Başkent Nepido, Yangon ve Mandalay'da çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesaplarından, yaşadıkları şehirde elektriğin kesildiğine dair paylaşımlarda bulundu. Yerel saatle 16.00'dan itibaren metropol kentler başta olmak üzere ülkede elektrik kesintisinin giderildiği belirtildi.

100'ün üzerinde polis, sivil itaatsizlik eylemine katıldı

Öte yandan Myanmar genelinde 100'ün üzerinde üst düzey polis memurunun darbeye karşı çıkarak sivil itaatsizlik hareketine katıldığı öğrenildi.

İnternet sitesi Myanmar Now'ın edindiği bilgiye göre cuntanın emirlerini yerine getirmeyi reddederek protestocuları destekleyen polislerin sayısı 100'ü geçti.

AA muhabirine konuşan polis memuru Ngun Hnin Thang, Falam şehrindeki protestolarda askerin vur emrini dinlemeyerek protestocuları koruduğunu söyledi. Polis memuru Thang, "Barışçıl protestoculara nasıl ateş açabiliriz? Kendi aile mensuplarımızı öldürmek gibi bir şey olurdu. Bu yüzden emirlere itaat etmedik." açıklamasında bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız