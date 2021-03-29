Son dakika haber... Myanmar'da protestolara ordunun müdahalesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika haber... Myanmar'da protestolara ordunun müdahalesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Myanmar'da protestolara ordunun müdahalesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberlerine göre KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı ülkenin birçok şehrinde düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı ülkenin birçok şehrinde düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar Now haber sitesinin protestoları takip eden aktivistlerden aldığı bilgiye göre, bugün Yangon'a bağlı 2 ilçe ve Shan eyaletindeki protestolara askerler silahla karşılık verdi.

Yangon'un Thaketa ve Güney Dagon ilçelerinde çıkan olaylarda 7 protestocunun yaşamını yitirdiği açıklanırken, Shan'a bağlı Taunggyi kentinde protestolar sırasında yoldan geçen bir sivilin, vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Yangon'da dün ve 27 Mart'ta vurularak öldürülen siviller için cenaze töreni düzenlendi.

Çok sayıda kişinin katıldığı cenazede kalabalık, güvenlik güçlerinin silahsız protestoculara şiddet kullanmasını lanetledi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından, 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 450'nin üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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