Son dakika haber! Myanmar'da protestoculara yapılan baskın sırasında 7 yaşında kız çocuğu öldürüldü
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Son dakika haber! Myanmar'da protestoculara yapılan baskın sırasında 7 yaşında kız çocuğu öldürüldü

24.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:32
Son dakika haber! Myanmar'da protestoculara yapılan baskın sırasında 7 yaşında kız çocuğu öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenleri gözaltına almak için baskın düzenleyen güvenlik güçleri, bir eve yaptıkları baskında 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenleri gözaltına almak için baskın düzenleyen güvenlik güçleri, bir eve yaptıkları baskında 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü.

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Myanmar ordusunun dün Mandalay'da bir eve düzenlediği baskında askerler, babasının kucağında oturan 7 yaşındaki Khin Myo Chit'e ateş etti.

Siteye konuşan Chit'in ablası Aye Chan San, küçük kardeşine en az 3 kurşunun isabet ettiğini ve hastaneye gidene kadar hayatını kaybettiğini söyledi.

Diğer aile üyelerinin de kötü muameleye maruz kaldığını belirten San, askerlerin 19 yaşındaki kardeşini dipçiklerle dövdüğünü ifade etti.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), bugün yayımladığı raporda, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 275 protestocunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 275'den fazla gösterici hayatını kaybetti, 2 bin 500'e yakın kişi tutuklu bulunuyordu.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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