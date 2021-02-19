Son dakika haber! Myanmar'da polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu yaşamını yitirdi
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Son dakika haber! Myanmar'da polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu yaşamını yitirdi

19.02.2021 09:56 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:01

Son dakika gündem haberine göre Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, başına güvenlik güçlerinin kullandığı plastik mermi isabet eden protestocu öldü.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, başına güvenlik güçlerinin kullandığı plastik mermi isabet eden protestocu öldü.

Başkent Nepido'da 9 Şubat'taki protesto gösterilerinde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Mya Thwate Thwate Khaing'in ağabeyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin bugün hayatını kaybettiğini belirtti.

Khaing'in ağabeyi, kardeşinin ölümüne ilişkin, "Çok üzgünüm ve söyleyecek bir şey bulamıyorum." ifadesini kullandı.

Khaing, 6 Şubat'tan bu yana ülkede süren geniş çaplı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölen ilk protestocu oldu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltı süresi iki kez uzatılan Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.

Son dakika haber! Myanmar'da polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu yaşamını yitirdi
Son dakika haber! Myanmar'da polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu yaşamını yitirdi
Son dakika haber! Myanmar'da polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu yaşamını yitirdi
Son dakika haber! Myanmar'da polisin müdahalesi sonucu yaralanan protestocu yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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