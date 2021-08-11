Son dakika haber: Myanmar'da polis baskınından kaçmak için apartmandan atlayan 2 kişi öldü
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Son dakika haber: Myanmar'da polis baskınından kaçmak için apartmandan atlayan 2 kişi öldü

Son dakika haber: Myanmar'da polis baskınından kaçmak için apartmandan atlayan 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KUALA Myanmar'da güvenlik güçlerinin askeri darbe karşıtlarına yönelik baskınından kaçmak için apartmandan atlayan 2 kişi hayatını kaybetti.

KUALA Myanmar'da güvenlik güçlerinin askeri darbe karşıtlarına yönelik baskınından kaçmak için apartmandan atlayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basınında çıkan habere göre, ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da bir apartmanda patlama sesleri gelmesinin ardından polis, binaya baskın düzenledi.

Güvenlik güçleri patlamadan sorumlu kişileri bulmak için evleri ararken şüpheli 5 kişi, kaçmak için apartmanın çatısına tırmandı.

Görgü tanıklarına göre şüpheliler, polis tarafından kıstırıldıktan sonra çatıdan atladı.

Olayın ardından 2 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Askeri yönetimden yapılan açıklamada ise apartmanda patlayıcı malzemeler olduğuna dair ihbar üzerine polisin baskın yaptığı kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 965 kişi hayatını kaybetti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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