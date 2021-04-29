Son dakika haber! Myanmar'da Hava Kuvvetleri üssüne bombalı saldırı düzenlendi: 6 ölü
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Son dakika haber! Myanmar'da Hava Kuvvetleri üssüne bombalı saldırı düzenlendi: 6 ölü

Son dakika haber! Myanmar'da Hava Kuvvetleri üssüne bombalı saldırı düzenlendi: 6 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Myanmar'ın Magway bölgesinde yer alan Myanmar Hava Kuvvetleri üssüne peş peşe 3 bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Myanmar'ın Magway bölgesinde yer alan Myanmar Hava Kuvvetleri üssüne peş peşe 3 bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde darbe karşıtı protestoların devam ettiği Myanmar'da patlama sesleri yankılandı. Myanmar'ın Magway bölgesinde yer alan Myanmar Hava Kuvvetleri üssüne peş peşe 3 bombalı saldırı düzenlendi. Yerel halk tarafından yapılan açıklamalarda, yerel saatle 03.00'da meydana gelen ilk patlamanın ardından Hava Kuvvetleri üssünden 2 patlama sesinin daha geldiği ifade edildi. Yerel medya, yaşanan patlamalar sonucunda 6 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Olayın ardından harekete geçen Myanmar ordusu, Magway bölgesine giriş ve çıkışları kapatarak, araç sürücülerine kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Kontrol noktasında dur ihtarına uymayan sürücülere ise askerlerin ateş açtığı ifade edildi. Bölgede yer alan Dhamma Vihara Budist Manastırı yakınlarındaki bir kontrol noktasında dur ihtarına uymayan 2 keşişin, askerlerin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.

Ayrıca yerel basın, yaşanan patlamaların ardından Magway bölgesinin kuzeydoğusunda yer alan Meiktila'daki ülkenin ana Hava Kuvvetleri üstlerinden birine roketli saldırı düzenlendiğini, saldırıda üsse 5 adet roket atıldığını iddia etti. - YANGON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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