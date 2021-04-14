Son dakika haber | Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 714'e çıktı
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Son dakika haber | Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 714'e çıktı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 714'e çıktı

Son dakika haberleri... KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 714'e yükseldi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 714'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 4 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 714 olarak güncellenirken, 3 bin 54 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Raporda, darbe karşıtı 717 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Arakan Ordusu lideri, protestoları istemediğini açıkladı

Öte yandan, Myanmar'ın Arakan eyaletinde faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Arakan Ordusunun lideri Tun Myat Naing, eyalet genelinde darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemleri yapılmasını istemediğini açıkladı.

Naing, düzenlediği basın toplantısında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik silahlı şiddetine karşı çıkmasına rağmen, protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerinin Arakan'ın özerklik haklarının genişletilmesi için yapılan çabaları tehlikeye atabileceğini belirtti.

Arakan Ordusu, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu ve Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu ile birlikte 30 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahaleye son verilmemesi durumunda orduyla yürürlükteki ateşkes anlaşmasını bozarak, protestocuların safına geçeceklerini duyurmuştu.

Silahlı gruplar, 2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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