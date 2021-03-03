Son dakika haber | Myanmar'da gözaltında tutulan Eski Devlet Başkanı Myint'e yeni suçlamalar yöneltildi

KUALA Myanmar'da askeri darbenin yapıldığı 1 Şubat sabahında gözaltına alınan Eski Devlet Başkanı Win Myint'e, yargılandığı askeri mahkemede yeni suçlamalarda bulundu.

Avukatından yapılan açıklamada, bugünkü duruşmasında Myint'e 2 ayrı "anayasayı ihlal" suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Hakkındaki suçlamalar onaylanırsa Myint'in 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Myint'in avukatı, müvekkilinin bir sonraki duruşma tarihinin henüz netleşmediğini belirtti.

Myanmar'da 1 Şubat sabahı askeri darbeden önce gözaltına alınan Myint, 4 Şubat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten suçlanmıştı.

6 gazeteciye "kamu düzenini bozma" suçlaması

Öte yandan güvenlik güçlerinin ülkedeki darbe karşıtı protestolara müdahalesi kapsamında gözaltına alınan gazetecilerden 6'sı, yargılandıkları mahkemede "kamu düzenini ihlal etmekle" suçlandı.

Askeri yönetimin gözaltı ve tutuklamalarını takip eden insan hakları gruplarından yapılan açıklamada, aralarında Associated Press haber ajansı çalışanı Thein Zaw'ın da bulunduğu gazetecilerin, ülkede yaşanan gelişmelere dair yanlış bilgilendirme yaparak halkı yanlış yönlendirdikleri gerekçesiyle suçlandıkları bildirildi.

Gazetecilerin, suçlamaların onaylanması durumunda 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), darbe gününden bu yana en az 25 gazetecinin gözaltına alındığını ve bunlardan 10'unun hala gözaltında tutulduğunu açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara güvenlik güçleri, gerçek mermi ve el bombası kullanarak müdahalede bulunmuş ve BM'nin açıklamasına göre, bir günde 18 protestocu hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız