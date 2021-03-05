Son dakika haber... Myanmar'da gösterilere müdahalede ölü sayısı artıyor

Son dakika dünya haberine göre Myanmar'da darbe karşıtı gösteriler sürerken, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, gözaltına alınanların ise bin 220'ye çıktığı ifade edildi.

Myanmar'da darbe karşıtı gösteriler sürerken, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, gözaltına alınanların ise bin 220'ye çıktığı ifade edildi.

Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde ölü sayısı artıyor. Yerel medya gösterilerde toplamda 52'den fazla kişi hayatını kaybettiğini yaklaşık 1220 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. Myanmar'ın Mandalay, 20 yaşındaki Zaw Myo adlı bir gencin, protestoculara güvenlik güçlerinin geldiğini haber vermek üzere bayrak salladığı sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener de yaptığı açıklamada, darbeden bu yana bugün Myanmar'da "en kanlı" günün yaşandığını söyledi. "Sadece bugün 38 kişi öldü" diyen Burgener, " Darbeden beri 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

160'DAN FAZLA VİDEO KALDIRILDI

Öte yandan, Sosyal medya platformu YouTube, ülkedeki askeri darbenin ardından nefret söylemi ve şiddet gibi içeriklerle "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle son aylarda 160'tan fazla videoyu da kaldırdıklarını duyurdu. Geçtiğimiz haftlarda da Sosyal medya devi Facebook, "herhangi bir provokasyona sebebiyet vermemesi için" orduya ait bir televizyon ağının sayfasını kapattığını duyurmuştu.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar'da ordu, 1 Şubatta yönetime el koydu. Askeri cunta, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmiş, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisini gözaltına almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı