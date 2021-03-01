ASEAN dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüşmek üzere yarın toplanacak
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ASEAN dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüşmek üzere yarın toplanacak

01.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:34
ASEAN dışişleri bakanları Myanmar'daki durumu görüşmek üzere yarın toplanacak

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelerin dışişleri bakanları, askeri darbeyle yönetime el konulan Myanmar'da darbe karşıtı protestolar ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesini görüşmek üzere yarın sanal ortamda bir araya gelecek.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelerin dışişleri bakanları, askeri darbeyle yönetime el konulan Myanmar'da darbe karşıtı protestolar ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesini görüşmek üzere yarın sanal ortamda bir araya gelecek.

AA muhabirine konuşan Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, Endonezya saatiyle 15.00'te görüşmenin başlayacağını ve Endonezya'yı temsilen Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin görüşmeye katılacağını bildirdi.

Görüşmeye dair Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, "Yarınki görüşmede, ASEAN dışişleri bakanları, mevcut duruma çözüm üretmek üzere Myanmar ordusundan yetkilileri dinleyecek." ifadesini kullandı.

Balakrishnan, ülkede gerilimin artmaması için Myanmar ordusuna, "protestoculara şiddet uygulamama" çağrısında bulundu.

Dünkü protestolar

Yangon'da dün gerçekleşen protestolara, güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuş, çıkan arbedelerde bir günde en çok protestocu hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, dün yaşamını yitiren protestocu sayısının 18 olduğu öne sürülmüştü.

Türkiye, güvenlik güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanımını kınamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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