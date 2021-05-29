Son dakika haber | Myanmar'da darbe karşıtı "sivil hükümet" protestocuları korumak için kurduğu halk ordusunu tanıttı
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Son dakika haber | Myanmar'da darbe karşıtı "sivil hükümet" protestocuları korumak için kurduğu halk ordusunu tanıttı

Son dakika haber | Myanmar'da darbe karşıtı 'sivil hükümet' protestocuları korumak için kurduğu halk ordusunu tanıttı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren orduya karşı kurulan ve "sivil hükümet" olarak bilinen Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), gösteri düzenleyen halkı Myanmar ordusundan korumak için oluşturduğu Halk Savunma Kuvvetlerini (PDF) sosyal medyada tanıttı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren orduya karşı kurulan ve "sivil hükümet" olarak bilinen Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), gösteri düzenleyen halkı Myanmar ordusundan korumak için oluşturduğu Halk Savunma Kuvvetlerini (PDF) sosyal medyada tanıttı.

NUG'nin sosyal medya sayfasında paylaşılan videoda, ayın başında PDF'ye katılan ve askeri eğitimini tamamlayan ilk birliğin yemin töreninden görüntüler aktarıldı.

Videoda PDF üyeleri topluca, "Halk Savunma Kuvvetleri halkın yanında durmalı ve halkı korumalıdır. Kazanmak için savaşacağız." ifadeleriyle yemin etti.

Sivil hükümetin Savunma Bakanı Yee Mon, eğitimini tamamlayan PDF üyelerini teftiş ederken görüntülendi.

1 Şubat'ta darbenin ardından gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) üyeleri tarafından 16 Nisan'da kurulan NUG, 6 Mayıs'ta Halk Savunma Kuvvetleri adı altında ordu kurduklarını ilan etmişti.

"Halk ordusu" olarak bilinen PDF'nin üyelerini, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliğinin (KNU) eğittiği iddia ediliyor.

Gözaltındaki Müslüman aktivist ilk defa avukatıyla görüştürüldü

Öte yandan, darbeye karşı motosikletli protesto eylemlerini başlatan ve 14 Nisan'da gözaltına alınan Müslüman aktivist Wai Moe Naing, en son duruşmasında ilk defa avukatıyla görüştürüldü.

Myanmar Now sitesine konuşan aktivist Naing'in annesi Moe Sendar Kyu, oğlunun 27 Mayıs'ta Monywa'daki askeri mahkemede görülen duruşması öncesinde avukatıyla görüştüğünü ve duruşma sırasında avukatlarının da bulunduğunu aktardı.

Müslüman aktivist Naing, 14 Nisan'da Mandalay'da bir polis aracının motosikletine çarpmasıyla yere düşürülmüş ve gözaltına alınmıştı.

Polis aracının 25 yaşındaki Naing'e kasıtlı olarak çarptığı video, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Mahkeme, 29 Nisan'da, Naing'e cinayet ve devlete ihanet suçlaması yöneltmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 833 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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