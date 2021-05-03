Son dakika haber! Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup, orduya ait helikopteri düşürdü

Son dakika gündem haberi... KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Myanmar ordusuna ait bir helikopteri düşürdü.

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Myanmar ordusuna ait bir helikopteri düşürdü.

Darbe karşıtı aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı videolarda, Kaçin eyaletine bağlı Momauk kentinde bir helikopterin, KIA militanlarının füze atışı sonrası düşerken görülüyor.

AA muhabirine konuşan KIA sözcüsü Naw Bu, helikopterin düşürüldüğünü doğrulayarak "Olay dün saat 10.20'de meydana geldi. Bize iki savaş uçağı ve bir silahlı helikopterle saldırı düzenlemeyi planlıyorlardı. Biz helikopteri vurduktan sonra savaş uçakları kaçtı." dedi.

Bu, kuyruğundan vurulan helikopterin, Konglaw köyünde bir yerleşim alanına düştüğünü kaydetti.

Kaçin Bağımsızlık Ordusu, darbeye karşı çıktığını açıklamış ve Myanmar ordusuna karşı protestocuları koruyacaklarını belirtmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 765 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız