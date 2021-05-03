Son dakika haber! Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup, orduya ait helikopteri düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup, orduya ait helikopteri düşürdü

Son dakika haber! Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup, orduya ait helikopteri düşürdü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Myanmar ordusuna ait bir helikopteri düşürdü.

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Myanmar ordusuna ait bir helikopteri düşürdü.

Darbe karşıtı aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı videolarda, Kaçin eyaletine bağlı Momauk kentinde bir helikopterin, KIA militanlarının füze atışı sonrası düşerken görülüyor.

AA muhabirine konuşan KIA sözcüsü Naw Bu, helikopterin düşürüldüğünü doğrulayarak "Olay dün saat 10.20'de meydana geldi. Bize iki savaş uçağı ve bir silahlı helikopterle saldırı düzenlemeyi planlıyorlardı. Biz helikopteri vurduktan sonra savaş uçakları kaçtı." dedi.

Bu, kuyruğundan vurulan helikopterin, Konglaw köyünde bir yerleşim alanına düştüğünü kaydetti.

Kaçin Bağımsızlık Ordusu, darbeye karşı çıktığını açıklamış ve Myanmar ordusuna karşı protestocuları koruyacaklarını belirtmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 765 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Hande Erçel İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup, orduya ait helikopteri düşürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:54:14. #1.15#

title