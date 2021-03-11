Son dakika haber: Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 10 kişi öldü
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Son dakika haber: Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 10 kişi öldü

11.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:34
Son dakika haber: Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 10 kişi öldü

Son dakika haberler... KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesinde 10 kişi hayatını kaybetti.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar basını ve protestoları takip eden aktivistler, darbe karşıtı protestoların sürdüğü Magway kentinde güvenlik güçlerinin kalabalığa silahlı müdahalesi sonucu 6 kişinin öldüğünü aktardı. Aktivistler Yangon, Mandalay, Taungu ve Bago kentlerinde de 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Binlerce kişinin askeri darbeyi protesto ettiği Mogok kentinde en az 30, Mandalay'da ise onlarca kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Can kayıplarından birinin meydana geldiği Yangon'un Kuzey Okkalapa ilçesinde de sabah saatlerinden bu yana en az 100 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

Protesto grupları, ölü sayılarının gün içinde artabileceğini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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