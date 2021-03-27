Son dakika haber! Myanmar'da bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 114'e yükseldi
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Son dakika haber! Myanmar'da bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 114'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Myanmar'da bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 114'e yükseldi

Son dakika gündem haberine göre KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e çıktı.

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KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e çıktı.

Myanmar Now internet sitesinin protestoları anlık takip eden hak gruplarına dayandırdığı haberde, can kayıplarının gün içinde arttığı bildirildi.

Habere göre Mandalay'da 40, Yangon'da 27, Sagaing'de 11, Bago'da 9, Magway'da 6, Tanintharyi'de 5 kişi vurularak öldürülürken, Ayarwaddy, Kachin, Mon ve Shan bölgelerinde 16 kişi Myanmar ordusunun silahlı müdahalesi sonucu can verdi.

Bugünkü rakamlar, darbe karşıtı protestoların başladığı 6 Şubat'tan bu yana bir gün içinde en yüksek can kayıpları olarak kayıtlara geçti.

8 ülke, Silahlı Kuvvetler Günü törenine temsilci yolladı

Öte yandan Myanmar ordusu, darbe karşıtı protestolarda çok sayıda can kaybı yaşanmasına rağmen Myanmar Silahlı Kuvvetler Gününün 76. yıldönümü dolayısıyla başkent Nepido'da tören düzenledi.

Ordunun yayın organı MRTV'de yayımlanan törende Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve cunta üyeleri, eğlenirken görüldü.

Japon medyasından Nikkei gazetesinde yer alan haberde de 8 ülkenin, Silahlı Kuvvetler Günü törenine temsilci gönderdiği bilgisi yer aldı.

Nikkei'nin haberinde, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Vietnam, Laos ve Tayland'ın, başkent Nepido'daki törene temsilci yolladığı bildirildi.

Avrupa Birliği'nin Myanmar heyeti, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Myanmar'da bugün kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nün 76. yıldönümünün "terör ve onursuzluk günü" olarak anılacağını kaydederek, "Çocuklar da dahil silahsız sivillerin öldürülmesi savunulmaz bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Myanmar Büyükelçisi Thomas Vajda da "güvenlik güçlerinin silahsız sivilleri öldürdüğünü" söyleyerek, Myanmar halkının askeri yönetim altında yaşamak istemediğini belirtti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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