Son dakika haber... Myanmar'da askeri yönetim tarafından tutuklanan politikacı Kovid-19 nedeniyle öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Myanmar'da askeri yönetim tarafından tutuklanan politikacı Kovid-19 nedeniyle öldü

Son dakika haber... Myanmar'da askeri yönetim tarafından tutuklanan politikacı Kovid-19 nedeniyle öldü
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii"nin parti sözcüsü Nyan Win'in, tutulduğu hapishanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii"nin parti sözcüsü Nyan Win'in, tutulduğu hapishanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar'da askeri darbenin ardından cunta yönetimi tarafından tutuklanan Nyan Win, Ulusal Demokrasi Birliği Merkez Yürütme Komitesi üyesi ve Suu Çii'nin partide en güvendiği isimdi.

Suu Çii ve Nyan Win dahil partiden birçok üst düzey isim, 1 Şubat askeri darbesinde tutuklanmıştı.

Nyan Win'in avukatı, 1 Şubat askeri darbesinden bu yana gözaltında tutulan parti sözcüsünün Kovid-19 nedeniyle hapishanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından birçok sağlık personelinin toplu greve gitmesi, ülkenin zaten zayıf olan sağlık sistemini olumsuz etkiledi.

Siyasi Mahkumlara Yardım Derneğine göre, ülkedeki kapasitesinin üzerinde mahkum bulunduran cezaevleri salgının yayılmasına neden oluyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

15 Temmuz gecesi 'Arsa bakmaya gittim' diyen Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz gecesi "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Hande Yener Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Volkan Demirel Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Myanmar'da askeri yönetim tarafından tutuklanan politikacı Kovid-19 nedeniyle öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 19:48:33. #1.15#

title