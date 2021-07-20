Son dakika haber... Myanmar'da askeri yönetim tarafından tutuklanan politikacı Kovid-19 nedeniyle öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii"nin parti sözcüsü Nyan Win'in, tutulduğu hapishanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii"nin parti sözcüsü Nyan Win'in, tutulduğu hapishanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar'da askeri darbenin ardından cunta yönetimi tarafından tutuklanan Nyan Win, Ulusal Demokrasi Birliği Merkez Yürütme Komitesi üyesi ve Suu Çii'nin partide en güvendiği isimdi.

Suu Çii ve Nyan Win dahil partiden birçok üst düzey isim, 1 Şubat askeri darbesinde tutuklanmıştı.

Nyan Win'in avukatı, 1 Şubat askeri darbesinden bu yana gözaltında tutulan parti sözcüsünün Kovid-19 nedeniyle hapishanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından birçok sağlık personelinin toplu greve gitmesi, ülkenin zaten zayıf olan sağlık sistemini olumsuz etkiledi.

Siyasi Mahkumlara Yardım Derneğine göre, ülkedeki kapasitesinin üzerinde mahkum bulunduran cezaevleri salgının yayılmasına neden oluyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün