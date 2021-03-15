Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sürüyor: 38 ölü
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Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sürüyor: 38 ölü

15.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07

Son dakika haberi... Myanmar'da askeri darbe karşıtı düzenlenen protestolarda 38 kişinin daha güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Myanmar'da askeri darbe karşıtı düzenlenen protestolarda 38 kişinin daha güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan askeri darbenin ardından başlayan protestolar sürüyor. Ülkede darbe karşıtı düzenlenen protestolarda tansiyon düşmezken can kayıpları artıyor. Güvenlik güçlerinin eylemcilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 38 kişinin daha öldüğü açıklandı. Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), 38 can kaybının bir gün içinde gerçekleştiğini açıkladı.

PROTESTOLARI YAYINLANAN BASIN ORGANLARI KAPATILDI

Ülkede yönetimi darbeyle ele geçiren askeri cuntanın oluşturduğu Devlet Yönetim Konseyi, darbe karşıtı gösterileri haber yapan 5 farklı medya kuruluşunun lisansını iptal etmişti. Askeri cunta tarafından lisansı iptal edilen medya kuruluşları arasında, Myanmar Radyo ve Televizyonu (MRTV), Mizzima, Democratic Voice of Burma (DVB), Khit Thit Media, Myanmar Now ve 7Day News yer almıştı.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sürüyor: 38 ölü
Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sürüyor: 38 ölü
Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sürüyor: 38 ölü
Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sürüyor: 38 ölü
Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sürüyor: 38 ölü
Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sürüyor: 38 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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