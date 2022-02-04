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Son dakika haber... Mutfakta çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri: Antalya'da bir evin mutfağında elektrik kontağından çıkan yangın korkuya neden oldu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir evin mutfağında elektrik kontağından çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürülen yangında, evin mutfak kısmında hasar meydana geldi.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 1'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde sakinlerinin bulunmadığı evin pencerelerinden dumanların çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Caddeye kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, evin mutfağında hasar meydana geldi. - ANTALYA

Son dakika haber... Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber... Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber... Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber... Mutfakta çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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