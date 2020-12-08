Son dakika haber | Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın
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Son dakika haber | Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:05
Son dakika haber | Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın

Son dakika habere göre Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın çıktı.

Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın çıktı.

Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda henüz bilinmeyen nedenle geniş çapalı yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürüldü. Yangın sonucu onlarca dükkan ve deponun kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Öte yandan Hz. Yunus Çarşısı, Musul şehrinin en eski pazarlarından biri olarak kabul edilir. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 01:06:24. #1.15#
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