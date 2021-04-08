BURSA MÜŞTERİ KILIĞINDA GİRDİĞİ KUYUMCUDAN 20 BİN LİRALIK BİLEKLİK ÇALARKEN KAMERAYA YAKALANDI

BURSA'da müşteri kılığında bir kuyumcuya girerek yüzük bakan yabancı uyruklu genç, dükkan sahibi S.Y. vitrine eğildiği sırada üst raftaki 20 bin lira değerindeki bilekliği el çabukluğuyla çaldı.

BURSA'da müşteri kılığında bir kuyumcuya girerek yüzük bakan yabancı uyruklu genç, dükkan sahibi S.Y. vitrine eğildiği sırada üst raftaki 20 bin lira değerindeki bilekliği el çabukluğuyla çaldı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçen Salı günü saat 15.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Yabancı uyruklu bir genç, S.Y.?ye ait kuyumcuya girerek bileklik bakmak istediğini söyledi. S.Y., müşteri kılığındaki şüpheliye bileklikleri gösterirken, şüpheli vitrinin alt raflarındaki bilekliklere de bakmak istediğini söyledi. S.Y. vitrinin alt raflarındaki bileklikleri almak için eğilirken şüpheli genç ise üst raftaki 20 bin lira değerindeki 52 gramlık 14 ayar bir bilekliği el çabukluğuyla çaldı. İşyeri sahibi S.Y., bilekliğin çalındığından habersiz, şüpheliye ürünleri göstermeye devam etti. Şüpheli genç bir süre daha bileklik baktıktan sonra hiçbir şey almadan kuyumcudan ayrıldı.

Şüpheli çıktıktan sonra rafları düzelten S.Y., bir bilekliğin yerinde olmadığını fark etti. işyerindeki güvenlik kamerasını inceleyen S.Y., biraz önce içeri giren gencin bilekliği çaldığını gördü. S.Y., bilekliğin çalındığını anlayınca polisi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkez Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin eşgalini alarak, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı