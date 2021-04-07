Son dakika haber: SPOR Mustafa Er: Bu çocuklarla çok farklı bir hikaye yazılabilirdi

Son dakika haberi... Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 'En çok üzüldüğüm nokta, biz bu oyuncu grubunu kullanamadık.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 'En çok üzüldüğüm nokta, biz bu oyuncu grubunu kullanamadık. Bu çocuklarla çok farklı bir hikaye yazılabilirdi' dedi.

Bursaspor camiasının paramparça olduğunu belirten Er, 'Hala da bir etkileşim yok. Zaten maddi anlamda çok büyük külfeti yok bu takımın. Ama maddi, manevi bu çocukları sarıp kucaklayamadık. Herkesin kendini sorgulaması lazım. O kadar değerli bir takımımız var ki Türkiye ve Avrupa konuşuyor. Ama biz doğru yönetemedik. Neticede de buraya geldik' ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in 29. Hafta mücadelesinde Bereket Sigorta Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak Bursaspor, bu mücadelenin hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, takımın son sürecini değerlendirdi. 3-1 sahalarında kaybettikleri Altay maçına değinen Mustafa Er, 'Altay maçını kazanmak istiyorduk. İyi bir gidişatımız vardı. Ama Altay maçının zor olacağı belliydi. Biz de ona göre plan hazırladık. Maçın geneline bakarsak en çok bize zarar veren şey, bireysel hatalardı. Kırılma anı buydu. Hatalar anlamında sezon başına döndük. Cüneyt konusuna da açıklık getirmek lazım. Antrenmanda sakatlandı ve bir hafta idmana çıkamadı. İğne ile antrenmana çıkardık ve ihtiyaç duyulması halinde oynatırız diye düşündük. Sonra da zorunda kaldık. Tekrar durumuna bakacağız. Emirhan'ın da olmaması gücümüzü kuvvetimizi düşürebiliyor. İstemediğimiz bir netice aldık" dedi.

"BİZ BU OYUNCU GRUBUNU KULLANAMADIK, ÇOK FARKLI BİR HİKAYE YAZILABİLİRDİ"

Gelecek sezonla alakalı bir planlama olmadığını dile getiren Mustafa Er, mayıs ayında kongre sürecinin yaşanacağına işaret etti. Bu süreçte her maçı kazanmak için oynayacaklarını dile getiren genç teknik adam, 'İşimiz çok zor. Altay maçını kazansan dahi yüzde 50'ydi. Gerçekçi olmak lazım. Önümüzdeki sezon için bir plan yok. Biz bugüne bakıyoruz. Bu arada futbolcularla konuştuk. Üzgünler. Onlar da çok kazanmak istiyordu. Moral ve motivasyonları düşük. Ama bir an önce toparlayıp hafta sonuna hazırlanacağız. Oyuncularımıza sezon başından bu yana transfer teklifleri geliyor. Biz sürekli transfer konuşmalarının içinde kaldık. 5-6 aydır bu süreç devam ediyor. Sezon sonu itibariyle de farklı noktalara geldi. Değerli bir noktadayız. Altay maçında gelen scoutları gördünüz. Avrupa'nın büyük liglerinden büyük takımlardan isimler geliyor. Ama benim en çok üzüldüğüm nokta, biz bu oyuncu grubunu kullanamadık. Bu çocuklarla çok farklı bir hikaye yazılabilirdi" ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR CAMİASI MAALESEF PARAMPARÇA"

Şehrin, camianın oyunculara maddi ve manevi olarak destek çıkmasını istediklerini kaydeden Mustafa Er, 'Bursaspor camiası maalesef paramparça. Hala da bir etkileşim yok. Zaten maddi anlamda çok büyük külfeti yok bu takımın. Ama maddi, manevi bu çocukları sarıp kucaklayamadık. En çok üzüldüğüm nokta bu. Şehrin ileri gelenlerine takılmış herkes. Onlar yapmadı da siz ne yaptınız. Herkesin kendini sorgulaması lazım. O kadar değerli bir takımımız var ki Türkiye ve Avrupa konuşuyor. Ama biz doğru yönetemedik. Neticede de buraya geldik. Taraftarımızın mutlu olduğu oyunlar oynadık. Çok güzel eforlar sarf ettiler" şeklinde konuştu.

"HERKESİN DESTEK VERMESİ LAZIM"

Önümüzdeki sezon ile ilgili olarak henüz yorum yapmanın doğru olmadığını kaydeden Mustafa Er, 'Mevcut yönetim devam ediyor. Aday olacak mı' Kimler çıkacak? Bilemiyorum. Biz antrenmanlarımızı yapıp, maçlarımıza çıkacağız. Lig bittikten sonra bakacağız. Kim gelirse gelsin, isimler çok önemli değil. Şehrin tamamının bu ismin etrafında toplanması lazım. Bir oluşum olması lazım. Herkesin destek vermesi lazım. Bu işi sadece para da çözmeyecek. Herkes taşın altına elini koyacak? açıklamasında bulundu.

"8 AYLIK SÜREÇTE BİRÇOK TEKLİF GELDİ"

Kendisine gelen tekliflere ilişkin yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Mustafa Er, 'Şu an itibariyle yok. 8 aylık süreçte birçok teklif geldi. Ama samimiyetimle söylüyorum, geldiği gibi hiç konuşmadan, kesinlikle buradan ayrılmayacağımı ve bu çocukları terk etmeyeceğimi söyledim. Kulüpler de bunu çok güzel ve olumlu karşıladı. Çünkü bizim bu sene para buldan bağımsız işler yapılıyor. Çok net bir şekilde reddettim. Ama sezon sonu itibariyle her şey olabilir" dedi.

Öte yandan teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular ve pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Sakatlığı bulunan genç savunmacı İsmail Çokçalış antrenmanda yer almazken, Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında görev alamayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı