Son dakika haber! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor - Haberler
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Son dakika haber! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Cenazesi Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca dün gözaltına alınan, 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne, ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi dün bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi bugün Karaman'da toprağa verilmişti.

Son dakika haber! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor

Son dakika haber! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor

Son dakika haber! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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