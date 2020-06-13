Son dakika haber! MUŞLU KADIN ARILARINA ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYOR
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Son dakika haber! MUŞLU KADIN ARILARINA ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYOR

Son dakika haberi... MUŞ'un Varto İlçesi'ne bağlı Ozankent Köyü'nde eşi Ercan Beyazyıldırım ile 25 yıl önce 30 kovanla arıcılığa başlayan Emran Beyazyıldırım, 400 kovana ulaştı.

Son dakika haber! MUŞLU KADIN ARILARINA ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYOR
13.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:58

MUŞ'un Varto İlçesi'ne bağlı Ozankent Köyü'nde eşi Ercan Beyazyıldırım ile 25 yıl önce 30 kovanla arıcılığa başlayan Emran Beyazyıldırım, 400 kovana ulaştı. Yılın 4 mevsiminde başta Muş olmak üzere florası zengin yerlerde arıcılık yapan Beyazyıldırım yılda 8 ton karakovan, düz petek ve süzme bal üreterek satıyor. Arılarına çocukları gibi bakan Beyazyıldırım, "4 çocuğumun 2'si üniversitede, 1'i lisede okuyor. Çocuğum gibi baktığım arılardan kazandıklarımla çocuklarımı okutuyorum" dedi.

Varto ilçesinin Ozankent Köyü'nde yaşayan Emran Beyazyıldırım (50), 25 yıl önce eşiyle birlikte arıcılık yapmaya karar verdi. 30 kovan alarak işe başlayan Beyazyıldırım çifti, ilk bahar yaz aylarında Muş Ovası'nda diğer mevsimlerde ise başta Hatay olmak üzere flora bakımından zengin ve iklimi müsait yerlere giderek arıcılık faaliyetini sürdürüyor. 400 arılı kovana ulaşarak yılda 8 ton karakovan, düz petek ve süzme bal üreterek satan Beyazyıldırım çifti, propolis üretimine de başladı.

ÇOCUKLARIMI ARILARLA OKUTTUM

Yaz aylarında Muş Ovasında üretim yapan Beyazyıldırım çifti, 2 kişilik konteynerde yaşıyor. Çocukları Ozankent köyündeki evlerinde olan Emran Beyazyıldırım, konteyner evde sabahın ilk ışıklarıyla uyanır uyanmaz evdeki temizlik ve diğer işlerini yaptıktan sonra çocukları gibi baktığı arılarının yanına koşuyor. Özel kıyafetlerini giyerek körük yakıp, arıların bakımlarının yapan Beyazyıldırım, bal peteklerini düzenledikten sonra çalışmaya ara veriyor. Gün boyu arılarının yanından ayrılmayan Beyazyıldırım, "50 yaşındayım. Yaklaşık olarak 25 yıldır arıcılık yapmaktayız. 4 çocuğum var, 2'si üniversite ve bir de lisede okuyor. Bu arıcılık mesleği sayesinde çocuklarımı okuttum. Çok zor şartlarda arı ürünlerini sattım, çocuklarımın dershanesi her şeyini karşıladım. Bu şekilde çocuklarımı yetiştirmeye çalıştım. Bir kadın olarak arıcılık yapmak, çok zor. Ama insan isterse, zor koşulların hepsini yenebilir. Yenilmeyecek gibi bir şey değil. Her şey istekle başlıyor. İstekle çalıştıktan sonra her şey yapabilirsiniz" dedi.

MART AYIYLA BİRLİKTE EVDEN ÇIKIYORUZ

Eşi ile birlikte 25 yıldır sürdürdüğü arıcılık mesleği ile aldığı desteklerle 30 olan kovan sayısını 400'e çıkardıklarını belirten Beyazyıldırım, "30 kovanla başladık, şimdiye yaklaşık olarak 400 kovanımız var. Karı-koca birlikte çalışıyoruz. Özellikle 3 kış mevsimidir eşimle birlikte Muş'tan diğer illere birlikte gidip, geliyoruz. Ondan öncesinde çocuklarım küçüktü, sadece yaz mevsiminde yardım ediyordum. Kış mevsiminde yapamıyorduk. Ama şimdi çocuklar büyüdü, kış mevsiminde de eşimle birlikteyiz. Mart ayında evden çıkıyoruz, daha henüz evime, çocuklarımın yanına gidemedim. İnşallah bir hafta, 10 gün sonra çocuklarımın yanında olurum. Buda bu işin çilesi işte" diye konuştu.

Konteyner evde yaşamını da anlatan Beyazyıldırım, şunları söyledi:

"Burada her şeyiniz organik oluyor. Her şey eski döneme ait oluyor. Çöldesiniz, bulaşığınız ona göre oluyor. Banyo, çamaşırınız, yemek pişirmeniz yani her şeyiniz çöl şartlarına göre kendinize uyarlıyorsunuz. Suyumuzu taşıma su olarak getiriyoruz. Komşularımızdan, baya uzak bir yoldan su taşıyarak gidip geliyoruz. Banyomuzu aynı şekilde yapıyoruz. Sabah belirli bir saatten sonra arının içerisinde girip, arı işi ile uğraşıyoruz. Yemek saatinde tekrar yemeğimize geliyoruz. Saat 21.00 olunca bizim için de gün bitiyor."

TKDK PROJE HAZIRLADI

Arıcılığa verilen desteklerin yetersizliğinden şikayetçi olan Beyazyıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) proje hazırladı. Desteklerin yetersizliği sebebiyle TKDK'dan destek almayı istediğini anlatan Beyazyıldırım, "Arı desteklemeleri var ama o bizler için yeterli gelmiyor. Çünkü 400 kovanımız var. Bizim için yeterli gelmediğinden dolayı TKDK'nın projelerine başvurduk. TKDK'nın projelerinin içinde özellikle barakalar, o bizler için çok önemli. Ondan sonra da kovan sayımız artacak üslüklerle birlikte o da bizler için önemli. Her şey pahalı olduğu için yetişemiyoruz. Bu desteklemeler olduğu zaman daha bir rahatlayacağız. Arımızın sayısını yükselteceğiz. Daha iyi işimizi yapacağız" dedi.

EŞİME MÜTEŞEKKİRİM

Eşinin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu belirtten Ercan Beyazyıldırım, "Eşim 25 yıldan beridir benim yanımda. Hayatın her türlü zor koşulunda da benimle beraber olduğu için arıcılıkta, evde, çocuk büyütmekte bana verdiği destekten dolayı da kendisine müteşekkirim. Eşim arıcılık konusunda uzmanlaştığı gibi arıcılık ve arıcılık ürünlerinin başında gelmesi gereken propolisi de mamulleştirme konusunda bir ilerleme kaydetmektedir. Zannediyorsam gelecekte çok güzel şeyler yapacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

-Kadın arıcının ev işi yapmasından detaylar

-Kadın arıcının arı bakımı için hazırlanışından detaylar

-Kadın arıcının eşi ile beraber kovan ve arıların bakımı yapmasından detaylar

-Kadın arıcının bakım çalışmasından detaylar

-Arı ve kovanlardan detay

-Kadın arıcının ürettiği propolisten detaylar

-Kadın Arıcı Emran Beyazyıldırım Röp.

-Emran'ın eşi Ercan Beyazyıldırım Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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